В Приднестровье началось голосование на выборах в парламент и местные органы власти

КИШИНЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Выборы в Верховный совет (парламент) начались в непризнанном Приднестровье. В 07:00 по местному времени (08:00 мск) на территории региона открылись 266 избирательных участков.

Для участия в парламентских выборах зарегистрированы 45 человек, которые будут бороться за 33 депутатских мандата. В сельские и поселковые советы народных депутатов баллотируются 776 кандидатов на 640 мест. В городских и районных советах на 187 депутатских мандатов претендуют 254 кандидата.

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский призвал жителей принять активное участие в выборах. "Да, сложное время, но, тем не менее, формировать законодательную и представительную власть необходимо. Поэтому призываю, соблюдая все меры безопасности [против пандемии], прийти на избирательные участки и сделать свой выбор", - обратился он к жителям.

Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени (21:00 мск). К этим выборам был отменен порог явки. Выборы могут быть признаны несостоявшимися только в одном случае: если большинство выберет графу "против всех". Первые итоги выборов ЦИК планирует сообщить 30 ноября.

Как сообщает пресс-служба парламента, для мониторинга избирательного процесса в Приднестровье были приглашены наблюдатели из России, Молдавии, а также из других стран. Официальный Кишинев считает выборы в непризнанной республике незаконными.