В центр Минска перед акцией оппозиции выдвинулась спецтехника

МИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Военные грузовики для перевозки личного состава под государственными флагами, а также спецтехника, автозаки и водомет выдвинулись в воскресенье в центр Минска в связи с объявленной оппозицией воскресной протестной акцией, сообщает корреспондент ТАСС.

Колонна выехала из микрорайона Уручье, где базируется спецназ внутренних войск МВД и движется по проспекту Независимости. Спецтехника движется и в других частях города, в частности по Партизанскому проспекту.

Центр Минска силовики берут под контроль, как обычно перед акцией протеста, огораживают и выставляют оцепление на знаковых площадях города. В районе площади Независимости и на прилегающих улицах припаркованы автобусы с ОМОНом, автозаки, водомет. Под контролем Октябрьская площадь, площадь Государственного флага. Патрули силовиков с оружием и у стелы "Минск - город-герой".

Днем оппозиция намерена провести протестную акцию под названием "Марш соседей". Второе воскресенье она планируется в новом формате. Оппоненты власти призвали своих сторонников в полдень собираться в своих дворах, а затем выдвинуться к районным точкам сбора, чтобы затем пройти совместным маршем. Погода в Минске прохладная, идет небольшой снег, поэтому людей призвали одеваться тепло и не забывать про маски в условиях эпидемии коронавирусной инфекции.

В стране уже несколько месяцев проходят массовые акции несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12% голосов. Она не признала эти результаты и вскоре покинула страну. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты, власти требуют прекратить незаконные акции. Самые массовые акции и шествия проходят в Минске и некоторых других городах по воскресеньям.