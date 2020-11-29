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СМИ: главу совета провинции Забуль в Афганистане ранило при взрыве в столице региона

В результате взрыва погибли три человека

ТАСС, 29 ноября. Несколько человек погибли и более 20 получили ранения в результате взрыва заминированной машины в городе Калат, административном центре провинции Забуль в Афганистане. Об этом в воскресенье сообщил афганский телеканал Ariana News.

Согласно заявлению начальника местной полиции, смертник подорвал заминированную машину рядом с кортежем автомобилей, в одном из которых находился глава совета провинции Атаджан Хакбаян. В результате взрыва погибли три человека, более 20 получили ранения. Среди пострадавших - глава совета Забуль и два его личных охранника.

По данным местных медиков, Хакбаян получил легкое ранение, состояние его здоровья опасений не вызывает.

Ни одна из действующих в регионе экстремистских группировок до сих пор не взяла на себя ответственность за атаку на кортеж главы совета провинции.

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