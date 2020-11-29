Очевидцы сообщают, что участники марша протеста выходят на улицы в разных районах Минска

МИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Участники воскресной акции протеста собираются в группы в своих дворах, а затем направляются группами к точкам сбора в различных районах Минска в рамках объявленной акции протеста "Марш соседей". Об этом сообщили ТАСС в воскресенье очевидцы происходящего.

По их данным, группы протестующих, в которых насчитывается от нескольких десятков до нескольких сотен человек, выходят на акцию под бело-красно-белой символикой в столичном районе Сухарево, группы протестующих собрались на улице Гвардейская в Центральном районе и ряде других. На улице Пушкинской, как сообщают Telegram-каналы, есть точечные задержания. Также группы демонстрантов, по данным портала "Наша нива", собираются на акции в пригородах Минска, например Заславля, Дзержинска, Фаниполя.

Власти сосредотачивают силовиков и спецтехнику в районы. Очевидцы рассказывают о припаркованных автозаках и автобусах с силовиками на улице Рокоссовского в районе Серебрянка, силовики прибыли и на улицу Рафиева в район Малиновка. Недалеко от Госцирка в центре города установлен пропускной пункт.

Днем оппозиция проводит протестную акцию, которая второй раз планируется в новом формате. Оппоненты власти призвали своих сторонников в полдень собираться во дворах, а затем выдвинуться к районным точкам сбора, чтобы затем пройти совместным маршем.

В стране уже более трех месяцев проходят массовые акции несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу на них с 80,1% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12% голосов. Она не признала эти результаты и вскоре покинула страну. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты, власти требуют прекратить незаконные акции. Самые массовые акции и шествия проходят в Минске и некоторых других городах по воскресеньям.