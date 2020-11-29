{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД Великобритании выразил озабоченность в связи с убийством физика-ядерщика в Иране

Глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб также заявил, что власти Великобритании ждут обнародования полной информации о произошедшем

ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Великобритании встревожены сообщениями об убийстве физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране и ждут обнародования полной информации о произошедшем. С таким заявлением выступил в воскресенье глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.

На эту тему
Что известно об убийстве "автора иранской ядерной программы" Мохсена Фахризаде

"Мы озабочены ситуацией в Иране и в целом в регионе, рассчитываем на снижение напряженности, - отметил глава британского внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу Sky News. - Мы все еще ожидаем получить полную информацию о произошедшем, но я бы сказал, что мы привержены международному гуманитарному праву, которое запрещает совершать атаки в отношении гражданских лиц".

В пятницу агентство Fars сообщило о покушении на Фахризаде в районе города Дамовенд (провинция Тегеран). Позже Минобороны подтвердило, что ученый был ранен и умер в больнице. Как проинформировало агентство ISNA, главнокомандующий иранской армией Сейед Абдоль-Рахим Мусави заявил о причастности к убийству Израиля и США. В канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху пока не комментируют убийство иранского физика-ядерщика.

Теги
ИранВеликобританияРааб, Доминик
Кризис в Белоруссии
СМИ: в Минске задержали несколько человек во время воскресной акции протеста
По данным портала tut.by, протестующих задержали в жилом районе Лошица
Читать полностью