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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Парламент Ирана проголосовал за законопроект о повышении уровня обогащения урана

В рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе Тегеран обязался в течение 15 лет не обогащать уран более чем до 3,67%

ТАСС, 29 ноября. Иранский меджлис (парламент страны) принял законопроект, предусматривающий возможность увеличить уровень обогащения урана на территории страны. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Arabiya.

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По его информации, "парламент Ирана принял проект постановления о повышении уровня обогащения урана". Указывается, что законопроект был принят большинством голосов депутатов меджлиса.

Некоторое время назад глава парламентского комитета по энергетике Ферейдун Аббаси сообщил, что возглавляемый им комитет в сфере законодательной деятельности намерен сосредоточиться на достижении четырех задач: начать обогащение урана до 20%, удалить (с территории Ирана) всех инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), прекратить сотрудничество с МАГАТЭ и обеспечить полный выход Ирана из ядерной сделки.

В пятницу агентство Fars сообщило о покушении на ученого-физика в районе города Дамовенд (провинция Тегеран). Позже Минобороны подтвердило, что Мохсена Фахризаде был ранен и умер в больнице. Президент Ирана Хасан Роухани заявил в субботу, что это убийство не останется без ответа.

В рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) Тегеран обязался в течение 15 лет не обогащать уран более чем до 3,67%.

Теги
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