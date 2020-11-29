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Кризис в Белоруссии

СМИ: в Минске задержали несколько человек во время воскресной акции протеста

По данным портала tut.by, протестующих задержали в жилом районе Лошица
© Валерий Шарифулин/ТАСС. архив

МИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Несколько человек задержаны в Минске в жилом районе Лошица в Минске во время воскресной акции протеста "Марш соседей". Об этом сообщает портал tut.by.

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"В Лошице возле "Гиппо" (гипермаркета - прим. ТАСС) силовики задерживали людей", - говорится в сообщении.

Собравшиеся в колонны различной численностью - от нескольких десятков до нескольких тысяч человек - демонстранты выдвинулись из минских дворов, они шествуют под бело-красно-белой символикой и скандируют "Далучайся" ("Присоединяйся"). Протестующие идут по улицам в районах Уручье, Малиновка, Лошица, Курасовщина, Каменная горка, по проспекту Дзержинского, Любимова. Везде их сопровождают силовики. В районах проходят точеные задержания.

Как сообщает, в свою очередь, портал "Наша нива", в местечке Боровляны под Минском силовики использовали слезоточивый газ против демонстрантов.

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