{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ЦИК Приднестровья сообщили, что явка на выборах почти в два раза меньше, чем в 2015 году

По предварительным данным на 13:00 мск, явка по республике составила 12,1%

КИШИНЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) непризнанного Приднестровья регистрирует низкую активность граждан, которые воскресенье выбирают депутатов Верховного совета (парламента) и местных органов власти. Согласно предварительным данным ЦИК, на 12:00 (13:00 мск) явка по республике составила 12,1%. При этом на парламентских выборах 2015 года к этому времени проголосовали 22%.

Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени (21:00 мск). К этим выборам власти Приднестровья отменили порог явки.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, для мониторинга избирательного процесса в регион прибыли представители России и Белоруссии.

Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
Парламент Ирана проголосовал за законопроект о повышении уровня обогащения урана
По данным агентства Tasnim, итоговое голосование о принятии закона может пройти 2 декабря, решение об ускоренном рассмотрении документа приняли на фоне сообщения об убийстве ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде
Читать полностью