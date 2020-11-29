СМИ: силовики применили спецсредства против протестующих под Минском

МИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Силовики в жилом квартале Зеленый Бор в поселке Лесной под Минском применили спецсредства в отношении протестующих, были слышны выстрелы, сообщает в воскресенье Telegram -канал портала "Наша нива".

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"Жители Зеленого Бора окружили силовиков. Те распылили в лица протестующих газ и стреляли", - сообщает портал со ссылкой на очевидцев и видео. Однако после этого люди не разбежались, а остались на месте.

В пресс-службе МВД Белоруссии корреспонденту ТАСС сказали, что пока не комментируют происходящее, в том числе и применение спецсредств, но обещали предоставить информацию после завершения сегодняшних протестов.

В Белоруссии в воскресенье днем противники действующего режима проводят протестную акцию "Марш соседей". Она проходит в новом формате. Протестующие призвали своих сторонников в полдень собираться во дворах, а затем выдвинуться к районным точкам сбора, чтобы затем пройти совместным маршем. Проведению акции препятствуют силовики. Правозащитники насчитали уже более 50 задержанных.