СМИ: в Париже избившие темнокожего продюсера полицейские предстали перед судом

ПАРИЖ, 29 ноября. /ТАСС/. Четверо полицейских, проходящих по делу об избиении темнокожего продюсера Мишеля Цеклера, предстали перед французским судом. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CNews.

Расследование этого дела поручено Генеральной инспекции национальной полиции. Сотрудники правоохранительных органов обвиняются в "умышленном насилии со стороны лиц, обладающих государственной властью" и "расизме". Ожидается, что о первых результатах этого процесса объявит в воскресенье вечером прокурор Парижа Реми Эйтс.

Инцидент с Мишелем Цеклером произошел 21 ноября. В нарушение санитарных норм, действующих во Франции в связи с пандемией, он гулял по улице без маски. Увидев полицейскую машину, мужчина попытался скрыться от правоохранителей в своей квартире, чтобы избежать штрафа. Однако сотрудники полиции последовали за ним. Войдя в помещение, по словам потерпевшего, они начали его избивать и оскорблять. После этого инцидента, который попал на видео и разошелся в интернете, продюсер подал жалобу на действия полицейских, обвинив их в "применении чрезмерного насилия" и "оскорблениях расового характера".

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил избиение полицейскими темнокожего француза и потребовал от правительства внести предложения по повышению доверия населения к сотрудникам сил правопорядка.

Скандал произошел на фоне обсуждения в парламенте Франции законопроекта "О глобальной безопасности". Главным пунктом критики со стороны журналистов и ряда политиков стало положение, запрещающее распространение фото и видео с участием полицейских и жандармов при исполнении с целью раскрытия их личности и с призывами к насилию в их отношении.