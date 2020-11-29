В Нигерии террористы убили 110 фермеров

ПРЕТОРИЯ, 29 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 110 фермеров были убиты 28 ноября на северо-востоке Нигерии исламистами из группировки "Боко харам". Об этом сообщило в воскресенье агентство France-Presse со ссылкой на данные ООН.

"Вооруженные люди приехали на мотоциклах днем на поля и убили по меньшей мере 110 человек", - заявил координатор гуманитарной помощи ООН в Нигерии Эдвард Каллон. По его словам, есть много раненых.

Ранее агентство сообщило о 70 убитых со ссылкой на губернатора штата Борно Бабаганан Умара Зулум. Он посетил в воскресенье село Забармари, рядом с которым расположены рисовые поля, где исламисты убили работавших там людей. Первоначальные данные, появившиеся вечером в субботу, говорили о 43 погибших.

Группировка "Боко харам" возникла на севере Нигерии в 2002 году, ее исторической базой был штат Борно. Она поставила целью захват власти в этой африканской стране. С 2009 года "Боко харам" перешла к активным террористическим действиям. В 2015 году Вооруженные силы Нигерии нанесли крупное поражение "Боко харам" и существенно сократили находящуюся под ее контролем территорию.

Весной 2015 года в "Боко харам" произошел раскол, и часть структур боевиков объявила, что присоединилась к террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и приняла название "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP). В последние месяцы "Боко харам", ядром которой является группировка JAS ("Джамаат Ахлуссунна Лид-Дава валь-Джихад"), и ISWAP проводят совместные атаки на правительственные войска и гражданские объекты в Нигерии, Камеруне и Чаде.