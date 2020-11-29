{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде

В Иране считают, что к убийству физика могли быть причастны спецслужбы нескольких стран

Официальный представитель комиссии национальной безопасности и внешней политики Меджлиса Абольфазль Амуйи полагает, что в этом замешан Израиль
© EPA-EFE/IRIB

ТЕГЕРАН, 29 ноября. /ТАСС/. Покушение на ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде было организовано израильскими спецслужбами с возможным привлечением разведок других стран. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель комиссии национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента) Ирана Абольфазль Амуйи.

На эту тему
Случаи убийств иранских физиков-ядерщиков

"В убийстве Фахризаде прослеживается рука Израиля. Однако, учитывая сложность операции, существует вероятность причастности и других иностранных спецслужб", - цитирует его агентство IRNA.

Об этом политик заявил по итогам закрытого заседания Меджлиса, посвященного покушению на ученого, на котором присутствовали представители разведки и Министерства обороны Ирана. "Очевидно, что [покушение] было заранее спланированной сложной операцией", - отметил Амуйи.

Ранее в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани на фоне убийства Фахризаде издал специальное распоряжение с целью предотвращения подобных случаев в будущем.

Теги
ИранРоухани, ХасанУбийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде
Убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде
В Иране считают, что им пора пересмотреть свое отношение к ДНЯО и сотрудничеству с МАГАТЭ
В ответ на убийство физика государство как минимум должно приостановить добровольную реализацию дополнительного протокола, заявил секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи
Читать полностью