В Иране считают, что к убийству физика могли быть причастны спецслужбы нескольких стран

ТЕГЕРАН, 29 ноября. /ТАСС/. Покушение на ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде было организовано израильскими спецслужбами с возможным привлечением разведок других стран. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель комиссии национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента) Ирана Абольфазль Амуйи.

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"В убийстве Фахризаде прослеживается рука Израиля. Однако, учитывая сложность операции, существует вероятность причастности и других иностранных спецслужб", - цитирует его агентство IRNA.

Об этом политик заявил по итогам закрытого заседания Меджлиса, посвященного покушению на ученого, на котором присутствовали представители разведки и Министерства обороны Ирана. "Очевидно, что [покушение] было заранее спланированной сложной операцией", - отметил Амуйи.

Ранее в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани на фоне убийства Фахризаде издал специальное распоряжение с целью предотвращения подобных случаев в будущем.