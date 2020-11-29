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СМИ: колонна машин американских сил прибыла на базу США в Сирии

Не менее 50 грузовых транспортных средств проследовали на базу близ селения Телль-Байдар в районе приграничного города Камышлы, сообщило сирийское телевидение

ТАСС, 29 ноября. Колонна машин сил США прибыла в воскресенье на одну из американских военных баз, расположенных в сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщило сирийское телевидение со ссылкой на местные источники.

По их информации, в состав колонны входят не менее 50 грузовых транспортных средств. Колонна проследовала на американскую базу близ селения Телль-Байдар, расположенного в районе приграничного города Камышлы.

Ранее Соединенные Штаты планомерно усиливали вооруженное присутствие на сирийской территории. В начале ноября газета Asharq Al-Awsat сообщила об оборудовании новой американской базы возле населенного пункта Эль-Багуз в провинции Дейр-эз-Зор. Всего с 2015 года США создали девять военных баз на северо-востоке Сирии. Пять из них находятся в Хасеке, еще четыре - рядом с нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре.

В конце прошлого года президент США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в Сирии останутся несколько сотен американских военнослужащих, одной из их главных задач будет обеспечение контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке страны. Между тем в Дамаске рассматривают вооруженное присутствие США как незаконную оккупацию, которая сопровождается грабежом природных богатств, принадлежащих сирийскому народу.

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