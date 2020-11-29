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Убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде

В Иране считают, что им пора пересмотреть свое отношение к ДНЯО и сотрудничеству с МАГАТЭ

В ответ на убийство физика государство как минимум должно приостановить добровольную реализацию дополнительного протокола, заявил секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи

ТЕГЕРАН, 29 ноября. /ТАСС/. Иранской стороне следует пересмотреть свое отношение к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Такое мнение высказал в воскресенье секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Мохсен Резаи.

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"США и Европа фактически вышли из ядерной сделки, поэтому нет никаких причин, чтобы наши правительство и Меджлис (парламент - прим. ТАСС) не пересмотрели [свой подход] к ДНЯО, дополнительному протоколу [c МАГАТЭ] и ядерной сделке", - цитирует его агентство Tasnim.

По словам Резаи, "Иран в ответ на убийство [ученого-ядерщика] Мохсена Фахризаде как минимум должен приостановить добровольную реализацию дополнительного протокола и пересмотреть режим инспекций МАГАТЭ". "То, что Израиль и Саудовская Аравия стремятся использовать последние дни [президента США Дональда] Трампа для разжигания войны, не помешает нам наказать организаторов и исполнителей убийства нашего ученого", - отметил он.

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ИранУбийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде
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