В Иране считают, что им пора пересмотреть свое отношение к ДНЯО и сотрудничеству с МАГАТЭ

ТЕГЕРАН, 29 ноября. /ТАСС/. Иранской стороне следует пересмотреть свое отношение к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Такое мнение высказал в воскресенье секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Мохсен Резаи.

"США и Европа фактически вышли из ядерной сделки, поэтому нет никаких причин, чтобы наши правительство и Меджлис (парламент - прим. ТАСС) не пересмотрели [свой подход] к ДНЯО, дополнительному протоколу [c МАГАТЭ] и ядерной сделке", - цитирует его агентство Tasnim.

По словам Резаи, "Иран в ответ на убийство [ученого-ядерщика] Мохсена Фахризаде как минимум должен приостановить добровольную реализацию дополнительного протокола и пересмотреть режим инспекций МАГАТЭ". "То, что Израиль и Саудовская Аравия стремятся использовать последние дни [президента США Дональда] Трампа для разжигания войны, не помешает нам наказать организаторов и исполнителей убийства нашего ученого", - отметил он.