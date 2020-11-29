Трамп допустил причастность сотрудников Минюста США и ФБР к фальсификациям на выборах

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Министерства юстиции США и Федерального бюро расследований (ФБР) могут быть причастны к масштабным фальсификациям на выборах. Такое мнение выразил в воскресенье президент США Дональд Трамп в ходе интервью телеканалу Fox News .

"Это массовое мошенничество. Что ФБР и министерство юстиции [делали]? Не знаю, может быть, они причастны", - сказал Трамп. "Почему позволяют, чтобы людям все сходило с рук? Это невероятно", - добавил он. "Эти выборы были сфальсифицированы, СМИ даже не хотят об этом писать", - подчеркнул американский лидер. Это было первое интервью Трампа в телеэфире после состоявшихся 3 ноября выборов, хотя ведущая говорила с ним по телефону.

Говоря о Минюсте США и ФБР он отметил: "Они пропали без вести. Не могу сказать, где они". Как подчеркнул Трамп, указанные ведомства не принимают мер в связи с предполагаемыми фальсификациями на выборах. "Это непостижимо. Можно было бы подумать, что, если вы сотрудник ФБР, Министерства юстиции США, то это самое важное дело, за которым надо следить. Где же они? - сказал Трамп. - Я не вижу ничего [каких-либо действий]".

Трамп добавил, что Минюст США и ФБР после продолжительных разбирательств так и не предприняли решительных шагов связи со слежкой за его избирательным штабом во время предыдущей президентской гонки в стране.

Республиканцы располагают большим количеством доказательств о фальсификациях на прошедших в США всеобщих выборах, но суды отказываются их принимать, заявил Трамп. "Мы пытаемся передать доказательства, но судьи не желают позволять нам это делать, - отметил Трамп. - Мы располагаем большим количеством доказательств. <...> Есть большое количество различных историй [о нарушениях на выборах]".

Трамп настроен продолжать тяжбы относительно предполагаемых фальсификаций на выборах и рассчитывает, что это разбирательство дойдет до Верховного суда. "Мой настрой не изменится в течение шести месяцев", - отметил Трамп, говоря о продолжении указанных разбирательств.

На вопрос о том, будет ли в итоге какие-то из исков рассматривать Верховный суд США, американский лидер ответил: "Проблема в том, что Верховного суда трудно достичь". "Нас должен заслушать Верховный суд. Что-то должно достичь его", - добавил он позже.