Президент Армении предложил создать новое правительство и изменить конституцию

ЕРЕВАН, 29 ноября. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян заявил о необходимости формирования в стране правительства национального единства, проведения новых выборов и референдума по изменению конституции. Глава государства сделал эти высказывания в ходе встречи с представителями российской армянской общины во время частного визита в Россию, сообщается в воскресенье на сайте президента Армении.

"В любой стране, где произошла такая большая трагедия, есть решение - правительство, которое привело к этому, должно уйти, - заявил президент Армении, комментируя итоги военных действий вокруг Нагорного Карабаха. - Если политический деятель силен, он может потом вернуться. Прошлые выборы были 2,5 года назад, когда страна была совершенно другой, сейчас мы живем в другой стране".

"Есть цивилизованный путь - досрочные выборы, временное правительство национального единства", - считает Армен Саркисян. "Это не означает, что у каждой партии должен быть министр, но что кто-то уважаемый всеми формирует правительство, предпочтительно, чтобы это правительство было технократическим", - сказал президент Армении. По его мнению, правительство национального единства должно работать полгода или год до новых выборов, по итогам которых новый кабинет министров сформирует политическая сила, которая получит мандат от избирателей.

Президент Армении заявил также, что в период до новых выборов обязательно должен быть проведен референдум для изменения конституции страны. "Каждая конституция, будь то президентская или парламентская система правления, должна включать сдержки, противовесы, механизмы сдерживания" - считает Саркисян. По его мнению, президент или премьер-министр Армении не должны принимать единолично решения, имеющие важное значение для страны. "Все это нужно сбалансировать. В нашей стране конституция вообще не сбалансирована", - считает Армен Саркисян.

"Должен быть баланс между парламентом, правительством и институтом президентской власти", - сказал он. Саркисян считает, что президент Армении должен избираться всенародным голосованием, а не парламентом, как сейчас.