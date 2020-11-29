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Убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде

СМИ: иранского ученого убили из оружия на дистанционном управлении

Мохсен Фахризаде ехал в бронированном автомобиле, его сопровождали три машины охраны, сообщило агентство Fars

ТЕГЕРАН, 29 ноября. /ТАСС/. Иранский ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде передвигался в бронированном автомобиле, но был убит из управляемого дистанционно автоматического оружия, когда вышел из машины. Об этом сообщило в воскресенье агентство Fars.

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Отмечается, что ученый ехал со своей супругой из города Ростамкола (провинция Мазендеран на севере Ирана) в сторону Абсарда в провинции Тегеран. Его сопровождали три машины охраны.

Первая машина эскорта выдвинулась вперед, чтобы проверить ситуацию на дорогое. После этого внимание Фахризаде привлекли звуки попадания пуль по автомобилю. Он вышел из машины, ошибочно приняв их за проблемы с двигателем.

По ученому был открыт огонь из автомобиля Nissan, который находился примерно в 150 м. При этом огонь велся из автоматического стрелкового оружия на дистанционном управлении. Затем Nissan был взорван. Самих организаторов покушения не месте не было.

По данным агентства, в ученого попали четыре пули. Кроме того, несколько пуль попало в телохранителя Фахризаде. Ученого оперативно доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти. Отмечается, что владелец автомобиля Nissan покинул Иран 29 октября.

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ИранУбийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде
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