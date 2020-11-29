В Минске во время воскресных акций протеста задержали около 250 человек

МИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Около 250 человек задержаны в Минске во время воскресных несанкционированных массовых мероприятий. Об этом сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

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"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержано около 250 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства", - отметила представитель минской милиции в своем комментарии, размещенном на сайте ГУВД.

​​​​​По данным ведомства, в некоторых местах Минска участники акций выходили на дороги, блокируя движение автомобилей и общественного транспорта. "В целях безопасности граждан и участников дорожного движения сотрудники милиции вытеснили собравшихся граждан с проезжей части", - проинформировала Ганусевич. По ее словам, участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, наиболее активные были задержаны.

По данным представителя ГУВД, в течение недели сотрудники милиции установили личности "более 100 человек, ранее принимавших участие в митингах, которые привлечены к установленной законом ответственности, в том числе уголовной". Как заявила Ганусевич, правоохранители обращаются к гражданам "с просьбой быть благоразумными и не реагировать на призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях, размещаемые в различных интернет-источниках и мессенджерах".