Акция протеста завершилась в Минске

МИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Акция протеста завершилась в воскресенье в Минске и некоторых других городах Белоруссии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

что происходило в республике в первый месяц после выборов

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Очередная протестная акция в Белоруссии в воскресенье получила название "Марш соседей". Она проходила в новом формате. Протестующие призвали своих сторонников в полдень собираться во дворах, а затем выдвинуться к районным точкам сбора, чтобы далее пройти совместным маршем.

Участники воскресной акции протеста собрались в колонны в различных частях Минска, провести несанкционированную акцию протеста пытались помешать силовики. Задержания прошли в районе улицы Матусевича, однако после разгона демонстранты вновь собрались здесь в большую группу и вышли на проезжую часть дороги. Задержания также проходили в районе метро "Пушкинская", на Партизанском проспекте, в микрорайоне Уручье.

Силовики в жилом квартале Зеленый Бор в поселке Лесной под Минском применили спецсредства в отношении протестующих, были слышны выстрелы, сообщил в воскресенье Telegram-канал портала "Наша нива".

Как сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, во время несанкционированных акций в Минске "задержано около 250 граждан". По ее словам, они были задержаны "за нарушение законодательства о массовых мероприятиях".

В свою очередь, незарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил, что число задержанных в Минске и некоторых других городах в воскресенье составило почти 280 человек. Центр опубликовал на своем сайте список имен задержанных. По состоянию на 19:20 мск в нем числятся 279 человек. Большинство из них были взяты под стражу в Минске, несколько человек были также задержаны в Боровлянах, Бресте, Витебске, Гродно, Дзержинске, Жодино, Лиде.