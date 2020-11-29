Разведка Ирана получила информацию об организаторах убийства ученого-ядерщика

ТЕГЕРАН, 29 ноября. /ТАСС/. Разведывательные службы Ирана получили информацию об организаторах убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, который руководил центром исследований при министерстве обороны страны. Об этом сообщило в воскресенье Министерство информации Ирана.

Что известно об убийстве "автора иранской ядерной программы" Мохсена Фахризаде

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"Благодаря действиям разведки получены данные об организаторах террористического нападения", - приводит текст сообщения агентство Fars. Отмечается, что эта информация будет обнародована позже.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в убийстве специалиста прослеживается след Израиля. По словам официального представителя комиссии национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента) страны Абольфазля Амуйи, покушение организовано израильскими спецслужбами с возможным привлечением разведок других стран.