Глава МИД Ирака заявил, что убийство ученого не способствует стабильности в регионе

КАИР, 29 ноября. /ТАСС/. Ирак осуждает убийство иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, считая, что подобные действия не способствуют стабильности в регионе. Об этом, как передает иракское государственное агентство INA со ссылкой на заявление МИД арабской республики, заявил в воскресенье глава ведомства Фуад Хусейн.

"Министр иностранных дел провел телефонный разговор с главой МИД Исламской Республики Иран Мохаммадом Джавадом Зарифом, во время которого выразил соболезнования в связи с убийством иранского ученого, осудив подобные деяния, которые не способствуют поддержанию стабильности", - отмечается в коммюнике.

В МИД также сообщили, что министры "обсудили события в регионе и их последствия для региональной и международной безопасности".

Ранее в воскресенье соболезнования от имени Омана в разговоре с Зарифом выразил глава МИД султаната Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди, который также указал, что его страна осуждает все, что "противоречит гуманитарному и международному праву".