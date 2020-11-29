Глава фракции "Слуга народа": вопрос введения жесткого карантина на Украине решен на 90%

КИЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Украинское правительство планирует объявить жесткий карантин в стране, но ограничения по регионам будут отличаться в зависимости от эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Вероятность 90%. Есть, конечно, шансы, что нам повезет, но пока все выглядит так, что вероятность введения полного локдауна очень высокая. Теперь вопрос в том, как его правильно ввести", - сказал он в эфире телеканала "Украина-24".

По словам Арахамии, правительство заявляет о некоем "интеллектуальном локдауне". "Это будет карантин, скорректированный на реалии в каждом регионе, в том числе относительно работы общественного транспорта", - сказал он.

На прошлой неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил серьезное ужесточение карантина на новогодние праздники. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и вовсе заявил, что необходимо ввести тотальный карантин на три-четыре недели в ближайшее время.

В воскресенье, по информации Министерства здравоохранения Украины, число новых случаев заражения коронавирусом составило 12 978. Последний суточный максимум был зафиксирован в четверг, когда в стране впервые количество заразившихся превысило 15 тыс. За все время пандемии в стране выявлено 722 679 инфицированных.

Первый случай заражения коронавирусом на Украине был зафиксирован 3 марта в Черновицкой области. С 17 марта в стране введен карантин. До 31 декабря по решению правительства в стране действует режим чрезвычайной ситуации. С 1 августа были введены правила адаптивного карантина, когда регионы поделили на четыре зоны, где в зависимости от эпидемической ситуации действовали разные ограничения, однако с 11 ноября такое зонирование было отменено, по всей стране была установлена одна зона - оранжевая, а также введен карантин выходного дня.