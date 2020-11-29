Группа российских миротворцев прибыла в Карабах через Азербайджан

"Военнослужащие, автомобильная и специальная техника, а также другие средства материально-технического обеспечения прибыли 28 ноября по железной дороге из России. Предназначенный для миротворцев груз был доставлен в Барду 29 ноября по железнодорожному маршруту Ялама - Баку - Евлах - Барда. Выгруженные из вагонов грузы в сопровождении военной полиции Азербайджана были доставлены в пункт назначения по маршруту Барда - Агдам - Ханкенди", - говорится в сообщении.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. 9 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.