В Приднестровье завершилось голосование на выборах в парламент и местные органы власти

КИШИНЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Выборы в парламент и местные органы власти завершились в воскресенье в непризнанном Приднестровье, участки закрываются в 20:00 по местному времени (21:00 мск). По данным Центральной избирательной комиссии, к 18:00 (19:00 мск) в голосовании приняли участие 25,8% избирателей. К этой кампании порог явки для признания выборов состоявшимися был отменен.

Председатель ЦИК Елена Городецкая положительно оценила активность граждан. "Данная явка с учетом погодных условий - очень хороший результат. Мы благодарны нашим избирателям и органам государственной власти, которые оказывали содействие и ответственно исполнили свои обязанности по организации и подготовке проведения единого дня голосования. Везде создана праздничная атмосфера, волонтеры выдают средства индивидуальной защиты, на избирательных участках присутствуют наблюдатели", - отметила она.

Для участия в парламентских выборах зарегистрированы 45 человек, которые борются за 33 депутатских мандата в своих округах. В сельские и поселковые советы народных депутатов баллотируются 776 кандидатов (640 мест). В городских и районных советах на 187 мандатов претендуют 254 кандидата.

Как сообщила пресс-служба парламента, для мониторинга избирательного процесса в Приднестровье прибыли наблюдатели из России и Белоруссии. В ходе голосования экзитполы не проводились, а первые предварительные итоги в ЦИК обещают представить 30 ноября. Согласно законодательству, у комиссии есть на это пять дней.