Правозащитники сообщили о задержании более 330 человек на акциях протеста в Белоруссии

МИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Число задержанных во время акций протеста в Белоруссии в воскресенье превысило 330 человек. Об этом сообщил незарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна".

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В списках правозащитного центра на 21:30 мск 339 человек. Больше всего задержанных в Минске. По данным столичной милиции, в городе задержали на акциях протеста около 250 человек.

Среди задержанных есть белорусские журналисты, врач-невролог, актриса, член Экономической группы Координационного совета оппозиции. Кроме того, есть задержанные в Боровлянах, Бресте, Витебске, Гродно, Лиде.

В воскресенье в Минске и других городах республики прошла протестная акция "Марш соседей" в новом формате. Оппоненты власти призвали своих сторонников в полдень собраться во дворах, а затем выдвинуться к районным точкам сбора, чтобы затем пройти совместным маршем.