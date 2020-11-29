Президент Туркмении поздравил Байдена с победой на выборах президента США

ТАСС, 29 ноября. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Джозефа Байдена с избранием на пост президента США. Об этом сообщило в воскресенье Государственное информационное агентство Туркменистана.

"Твердо уверен, что дружба, взаимопонимание и заинтересованные партнерские отношения между Туркменистаном и Соединенными Штатами Америки будут и впредь укрепляться на благо народов обеих стран", - цитирует агентство послание Бердымухамедова Байдену.

В своем поздравлении глава государства отметил, что Туркменистан высоко оценивает нынешний уровень отношений с США и придает большое значение дальнейшему наращиванию двустороннего сотрудничества на традиционных принципах равноправия, взаимоуважения и защиты обоюдных интересов. Пользуясь возможностью, президент Туркменистана адресовал Байдену пожелания здоровья, счастья и успехов на высшем государственном посту во имя прогресса и процветания США, передает агентство.

С поздравлениями в адрес Байдена выступили лидеры большинства европейских стран, в том числе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, главы институтов ЕС, председатель КНР Си Цзиньпин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отсутствие поздравлений Владимира Путина Джозефу Байдену неверно трактовать как неприятие его победы. Президент России поздравит избранного президента США своевременно - после того, как будут подведены итоги выборов, добавил Песков.