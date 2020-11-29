Экзитпол: во втором туре выборов мэра Черновцов лидирует предприниматель Роман Кличук

КИЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Предприниматель, кандидат от политической силы "Единая альтернатива" Роман Кличук с 59,1% голосов побеждает во втором туре выборов мэра украинского города Черновцы. Об этом свидетельствуют данные экзитпола "Института социологии имени Маковецкого", обнародованные в воскресенье руководителем организации Виталием Маковецким.

"Во втором туре выборов мэра Черновцов одержит победу кандидат от "Единой альтернативы" Роман Кличук, получивший 59,1% голосов. Его соперник Виталий Михайлишин из партии "Команда Михайлишина" имеет 40,9% голосов", - сказал он.

По данным общественной сети "Опора", которая специализируется на выборах на Украине, явка по состоянию на 17:00 мск составила 17,54% (погрешность - 1,73%). По данным управления полиции Черновицкой области, голосование прошло спокойно, за день возбуждено четыре уголовных дела. За кресло мэра соревнуются предприниматель, бывший член партий "Батькивщина" и "Самопомощь", а ныне кандидат от "Единой альтернативы" Роман Кличук и бизнесмен Виталий Михайлишин, который в начале 2000-х был торговым представителем компании Roshen, с 2010 года являлся членом Партии регионов, а в 2019 году баллотировался в Раду от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". В первом туре выборов Кличук получил 27,29% голосов, а Михайлишин - 21,33%. Окончательные результаты голосования во втором туре должны быть установлены не позднее 4 декабря.

На Украине 25 октября прошли местные выборы, в ходе которых украинцы избирали депутатов 22 областных советов, 381 городского совета, 136 районных советов, более 1 тыс. поселковых советов. По их результатам в некоторых городах были назначены вторые туры выборов мэров. 15 ноября состоялся второй тур выборов глав семи городов - Одессы, Сум, Херсона, Луцка, Краматорска, Каменца-Подольского и Украинки. 22 ноября голосование состоялось в Днепре, Никополе, Славянске, Ужгороде, Бердянске, Дрогобыче, Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно и Черкассах.

По закону повторное голосование должно пройти не позднее трех недель после первого тура. Однако в Кривом Роге второй тур был перенесен на 6 декабря после того, как действующий мэр Юрий Вилкул отказался от участия в выборах.