Явка на парламентских выборах в Приднестровье составила 27%

КИШИНЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Явка избирателей на прошедших в воскресенье выборах депутатов Верховного совета (парламента) непризнанного Приднестровья и местных органов власти составила 27,7% (113 916 человек). Такие предварительные данные опубликовала Центральная избирательная комиссия после закрытия участков для голосования.

При этом в парламентских выборах 2015 года приняли участие 47% избирателей. К нынешним выборам власти Приднестровья отменили порог явки. Первые итоги голосования ЦИК планирует сообщить 30 ноября.

Для участия в парламентских выборах зарегистрированы 45 человек, которые боролись за 33 депутатских мандата в своих избирательных округах. Еще около 1 тыс. кандидатов баллотируются в городские, районные и сельские советы.