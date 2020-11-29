Лидер мятежников Тыграя утверждает, что отряды НФОТ захватили город Аксум

ПРЕТОРИЯ, 29 ноября. /ТАСС/. Лидер Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) Дебрецион Геберемайкл заявил в воскресенье, что находящиеся под его руководством отряды мятежников захватили город Аксум в центральной части штата Тыграй. Об этом сообщило агентство Reuters , которое получило от него соответствующее текстовое послание.

По словам Геберемайкла, отряды НФОТ установили контроль над Аксумом, вытеснив федеральные войска. Агентство отмечает, что проверить эту информацию из независимых источников пока не представляется возможным. Никаких заявлений со стороны правительства Эфиопии пока не поступало.

Геберемайкл также заявил Reuters, что в воскресенье силами НФОТ был сбит самолет ВВС Эфиопии, а летчик взят в плен. Это утверждение также пока не может быть проверено из независимых источников.

Правительственные части Эфиопии восстановили контроль над городом Аксум 19 ноября после ожесточенных боев. Аксум является одним из древнейших городов Эфиопии и бывшей столицей некогда могущественного Аксумского царства. В нем проживают до 90 тыс. человек, по этому показателю Аксум занимает четвертую позицию среди городов Тыграя. ЮНЕСКО включила в 1980 году Аксум и его исторические памятники в свой Список объектов всемирного наследия.