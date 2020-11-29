В Сербии заявили, что отзовут решение о высылке посла Черногории

БЕЛГРАД, 29 ноября. /ТАСС/. Сербия не станет высылать посла Черногории Тарзана Милошевича в ответ на объявление сербского посла в Подгорице Владимира Божовича персоной нон грата. Об этом заявила в воскресенье премьер-министр Сербии Ана Брнабич после консультаций с президентом страны Александаром Вучичем.

"Президент Вучич вызвал меня и министра [иностранных дел Николу] Селаковича на разговор, чтобы проконсультироваться по решению правительства [о высылке черногорского посла]. Он понимает и поддерживает это решение, оно соответствует дипломатическим протоколам, Венской конвенции, мы ответили симметрично. Однако президент нам сказал, что конвенции важны, но жизнь и наша дружба с Черногорией важнее. Сербия отзовет решение о высылке посла Черногории Тарзана Милошевича", - сообщила глава кабинета.

В субботу сербский МИД объявил Милошевича персоной нон грата в ответ на аналогичный шаг Подгорицы. До этого черногорское внешнеполитическое ведомство провозгласило Божовича персоной нон грата за "вмешательство во внутренние дела Черногории, поведение и заявления, не совместимые с принятыми стандартами ведения дипломатической работы". По утверждению МИД Черногории, сербский посол "назвал нелегитимный и незаконный подгорицкий парламент 1918 года "освобождением" и "свободной волей" черногорского народа". Дипведомство Черногории отметило, что Божович "унизил черногорский парламент, принявший 29 ноября 2018 года резолюцию об отмене решения Подгорицкой скупщины, которым был упразднен суверенитет Черногории, ее территория присоединена к Королевству Сербия, а король Никола Негош Петрович свергнут с престола".

Великая народная скупщина сербского народа в Черногории (Подгорицкая скупщина) - собрание народных представителей Черногории, состоявшееся в Подгорице в ноябре 1918 года и принявшее решение об объединении с Сербией.