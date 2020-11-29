Вучич заявил, что Сербии предстоит самая тяжелая неделя с начала пандемии

БЕЛГРАД, 29 ноября. /ТАСС/. Ситуация с пандемией в Сербии тяжелая, стране предстоит самая тяжелая неделя. Об этом заявил в воскресенье президент Сербии Александар Вучич журналистам в ходе осмотра строительства больницы для пациентов с коронавирусом в городе Крушевац.

"Сегодняшние данные о заболевших хуже, чем в предыдущие две недели. Нам предстоит одна из самых тяжелых недель, но мы боремся и верим, что вместе победим. Завтра заседает кризисный штаб при правительстве, мы примем их решения, но я прошу понимать, что мы должны платить зарплаты и оплачивать больницы. Если мы закроем все в стране, то не знаю, на основании чего мы будем платить зарплаты", - заявил Вучич.

По последним данным, в Сербии в воскресенье заразились 6 179 человек, число умерших возросло на 65, до 1 549. Всего за сутки были протестированы 15 508 человек. По данным медиков, клиническая картина у пациентов последней волны выглядит значительно хуже, наблюдается высокий процент случаев воспаления легких и тяжелых осложнений. По оценкам медиков, несмотря на высокое число проводимых тестов, реальное число заразившихся в стране может быть минимум в 10 раз больше.

В связи с ростом числа заразившихся правительство Сербии со среды на 10 дней запретило работу всех развлекательных заведений, торговых центров и магазинов с 18:00 до 05:00. Премьер Ана Брнабич отметила, что кабмин рассматривал возможность введения комендантского часа, однако пока решил воздержаться от этой крайней меры.

Ранее власти ограничили до пяти число людей, которым разрешено собираться в закрытых помещениях и на открытом воздухе.