AP: Байден увеличил отрыв после пересчета голосов в Висконсине по запросу Трампа

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Пересчет голосов в штате Висконсин подтвердил победу демократа Джозефа Байдена, увеличив его отрыв от республиканца Дональда Трампа до 87 голосов членов коллегии выборщиков. Об этом сообщает в воскресенье агентство Associated Press .

Адвокаты Трампа на прошлой неделе направили запрос о повторной обработке бюллетеней в двух округах этого штата - Милуоки и Дейн. Байден по итогам получил на 20 600 голосов больше, чем нынешний глава Белого дома. Перед этим штаб действующего президента перевел $3 млн властям Висконсина для пересчета голосов в двух указанных округах. По версии юристов Трампа, там имели место случаи "внесения незаконных изменений в бюллетени, поданные при заочном голосовании, незаконной выдачи бюллетеней для заочного голосования, а также предоставления чиновниками незаконных советов, позволявших обойти законы Висконсина, касающиеся предъявления удостоверений личности избирателями".

По мнению представителя штаба Байдена в штате Даниэль Мелфи, пересчет в Висконсине лишь направлен на подтверждение победы демократа.