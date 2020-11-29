В ОАЭ осудили убийство иранского физика-ядерщика

КАИР, 29 ноября. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) осуждают убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, призывая все стороны проявлять сдержанность и не допускать эскалации. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении МИД страны, которое приводит государственное агентство WAM .

"Министерство иностранных дел и международного сотрудничества указывает на то, что нестабильность и вызовы безопасности, стоящие перед нашим регионом, заставляют нас избегать действий, которые могут привести к эскалации, угрожая его стабильности, - отмечается в коммюнике. - Исходя из твердой убежденности в необходимости поиска всех составляющих этой стабильности, ОАЭ осуждают презренное убийство г-на Мохсена Фахризаде, которое может разжечь региональный конфликт".

"Принимая во внимание ту ситуацию, в которой находится регион, Объединенные Арабские Эмираты призывают все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы не допустить его сползания на новый уровень нестабильности и угрозы миру", - заключили в ведомстве.

В пятницу агентство Fars сообщило о покушении на Фахризаде, который руководил центром исследований при министерстве обороны страны, в районе города Дамовенд (провинция Тегеран). Позже Минобороны подтвердило, что ученый был ранен и умер в больнице. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявлял, что в убийстве специалиста прослеживается след Израиля, а президент Хасан Роухани пообещал в субботу, что это убийство не останется без ответа.

С осуждением нападения ранее также выступили Ирак, Оман и Катар.