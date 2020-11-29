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Выборы президента США - 2020

Болсонару заявил о наличии данных о фальсификациях на выборах в США

При этом президент Бразилии не уверен в том, что нарушения, о которых ему известно, могли бы "склонить чашу весов в пользу одного из кандидатов"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 ноября. /ТАСС/. Лидер Бразилии Жаир Болсонару сообщил о наличии у него сведений о мошенничестве при подсчете голосов на выборах президента США.

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"СМИ не говорят, но у меня есть собственные источники информации, не буду их называть. Там действительно были многочисленные случаи фальсификации", - сказал он в ходе общения с прессой. При этом, как уточнил Болсонару, он не уверен в том, что нарушения, о которых ему известно, могли бы склонить чашу весов в пользу одного из кандидатов.

Бразильский президент заявил, что пока по-прежнему не намерен поздравлять с победой демократа Джозефа Байдена. Политик отметил, что не исключает ситуации, в которой окончательное решение о результате выборов может быть принято Верховным судом США.

Болсонару открыто симпатизирует действующему главе Белого дома Дональду Трампу, в чем неоднократно признавался публично. За резкие высказывания и схожесть взглядов с американским лидером президента Бразилии часто называют "тропическим Трампом". Болсонару не раз заявлял, что Трамп служит ему примером и что он, как и американский лидер, хочет "сделать свою страну великой".

Теги
БразилияСШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020Болсонару, Жаир
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