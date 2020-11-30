В Женеве открывается четвертая сессия малой группы Конституционного комитета Сирии

ЖЕНЕВА, 30 ноября. /ТАСС/. Обсуждение "национальных основ и принципов" станет главной темой дискуссии на открывающейся в понедельник в Женеве четвертой сессии малой группы Конституционного комитета Сирии (ККС). Заседание, которое пройдет в закрытом режиме и продлится до 4 декабря, расценивается как важный этап на пути к подготовке следующей, пятой сессии, намеченной на январь, когда предполагается перейти к рассмотрению "основополагающих принципов конституции" арабской страны.

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен, выступивший в воскресенье на пресс-конференции, выразил надежду на успех встречи. По его словам, с сопредседателями комитета достигнута договоренность о том, что будет продолжено обсуждение повестки предыдущей сессии, состоявшейся в Женеве в августе, в частности темы "национальных основ и принципов". Педерсен добавил, что ожидает "широких и позитивных дискуссий", которые дадут возможность продвинуться вперед, чтобы начать в январе обсуждение "конституционных принципов". Он выразил удовлетворение международной поддержкой предпринимаемых ООН усилий на сирийском направлении.

Педерсен не скрывал, что продвижение вперед в обсуждении конституционного процесса "будет непростым делом", учитывая "глубокий дефицит доверия между сторонами после 10 лет конфликта". Однако "выстраивание доверительных отношений между сторонами", по его словам, уже началось и "может привести к более широкому политическому процессу". В связи с этим эмиссар ООН выразил надежду на продвижение в вопросе о "похищенных, задержанных и пропавших без вести" лицах. Он напомнил, что в работе ККС не предусмотрено никаких ограничений по времени.

Четвертая сессия малой группы ККС организована с учетом действующих в Швейцарии санитарных мер, связанных с распространением коронавируса. На предыдущем, третьем заседании, состоявшемся в августе, несколько членов ККС заболели COVID-19. Как отметили в офисе Педерсена, на нынешней сессии будут приняты "меры предосторожности для уменьшения риска". Речь идет, в частности, о тестировании на коронавирус, ношении масок и соблюдении физической дистанции как минимум в два метра.

В состав ККС, сформированного в соответствии с резолюцией, которая была принята 31 января 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога, входят 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданского общества). Малая группа комитета включает 45 человек (по 15 делегатов от каждого из трех сегментов). ККС призван выработать рекомендации по внесению поправок в основной закон республики, после чего в Сирии будут проведены всеобщие выборы под эгидой ООН.