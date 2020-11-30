FT: ЕС предложит США укрепить сотрудничество для борьбы с "авторитарными режимами"

ЛОНДОН, 30 ноября. /ТАСС/. Евросоюз намерен предложить администрации избранного президента США Джозефа Байдена перезапустить двусторонние отношения, укрепив сотрудничество для более эффективного противодействия "авторитарным режимам". Об этом в воскресенье сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

По ее сведениям, Еврокомиссия (ЕК) вместе с офисом верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля разработала 11-страничный черновой вариант документа под названием "Новая повестка дня отношений между ЕС и США в условиях глобальных изменений". В нем, в частности, говорится о необходимости оставить позади разногласия между сторонами, возникшие при администрации действующего американского президента Дональда Трампа, чтобы сообща ответить на "стратегический вызов со стороны Китая". В тексте также сказано, что отношения между Брюсселем и Вашингтоном "нуждаются в возобновлении", если они оба заинтересованы отстаивать интересы демократического мира против "авторитарных держав" и "закрытых экономик, которые эксплуатируют открытый характер наших обществ".

Среди тем, по которым стороны могли бы углубить свое партнерство или сблизить позиции, называются борьба с пандемией коронавируса, противодействие киберпреступникам, реформа Всемирной организации здравоохранения, экологическая проблематика, антимонопольная политика, развертывание сетей связи пятого поколения (5G). Отмечается, что особое внимание ЕС и США намерены уделить взаимодействию в сфере налогообложения, учитывая планы Брюсселя ввести цифровой налог для американских технологических компаний.

В тексте, выдержки из которого приводит издание, подчеркивается, что ЕС поддерживает идею Байдена о проведении саммита демократических стран. По мнению авторов документа, союз Брюсселя и Вашингтона должен быть "основой нового глобального альянса партнеров-единомышленников".

Планируется, что данный документ будет представлен на одобрение национальным лидерам стран - членов ЕС на ближайшем саммите объединения, который состоится 10-11 декабря. В тексте также содержится предложение организовать саммит ЕС - США в первой половине 2021 года для демонстрации нового этапа отношений между сторонами.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Несмотря на то что Байден объявил о своей победе, Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения. В свою очередь главы ЕК, Европарламента и Евросовета - Урсула фон дер Ляйен, Давид Сассоли и Шарль Мишель - уже поздравили Байдена с победой на выборах в США.