Иордания призвала не допустить эскалации в регионе после убийства иранского физика

БЕЙРУТ, 30 ноября. /ТАСС/. Иордания осудила убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, предупредив об угрозе обострения обстановки на Ближнем Востоке. В заявлении официального представителя МИД королевства Дайфуллы аль-Фаиза, переданном в воскресенье информационным агентством Петра, подчеркивается "важность сохранения стабильности и безопасности в регионе".

"Правительство Иордании призывает к консолидации усилий всех сторон с целью не допустить дальнейшей эскалации и добиться снижения напряженности", - указывается в документе.

В субботу с осуждением "преступной террористической акции, жертвой которой стал иранский ученый Фахризаде", выступил министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад. Он заявил на встрече в Дамаске с послом Ирана Джавадом Туркабади, что сирийское правительство "стоит на стороне иранского народа и поддерживает его противодействие отчаянным попыткам враждебных сил воспрепятствовать прогрессу и процветанию страны".

Покушение на Фахризаде осудили также Ирак, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Оман. "Такие действия лишь подливают масла в огонь в тот момент, когда региональные игроки и международное сообщество ищут пути к ослаблению напряженности и возвращению сторон к диалогу", - указал вице-премьер и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

Убитый в результате теракта иранский ученый возглавлял управление по исследованиям и инновациям Минобороны исламской республики и принимал активное участие в разработке баллистических ракет. Он стал пятой жертвой нападений на иранских физиков-ядерщиков, которые совершаются с 2010 года. Как утверждал глава внешнеполитического ведомства Сирии, "за подобными преступлениями стоят Израиль и те, кто поддерживает его пиратские действия".