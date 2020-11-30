WSJ: украинские лоббисты участвуют в разработке санкций США по "Северному потоку - 2"

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Группа украинских лоббистов участвует в разработке американских санкций, касающихся проекта строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресенье в электронной версии газеты The Wall Street Journal.

Как отмечается в материале, речь идет о сотруднике украинской компании "Нафтогаз" Вадиме Гламаздине, курирующем в ней вопросы, касающиеся взаимодействия с властями, а также Александре Харченко, которого издание называет сотрудником Совета национальной безопасности и обороны страны. По сведениям газеты, они уже не менее четырех лет "закулисно работали в Вашингтоне", чтобы помешать сооружению газопровода. Поддержку им оказывает американский лоббист Дэниел Вадич.

Украинцы, в частности, взаимодействовали с сенаторами США Тедом Крузом (республиканец, от штата Техас) и Джин Шахин (демократка, от штата Нью-Гэмпшир). Согласно информации газеты, Вадич был советником Круза, а также участвовал в разработке антироссийских санкций, из-за которых американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil в итоге отказалась от реализации совместных проектов с "Роснефтью". По оценке издания, это привело к тому, что российская компания "лишилась доступа к важнейшим технологиям". "Эту же модель мы применили к "Северному потоку - 2", - сообщил Вадич журналистам The Wall Street Journal.

Как отмечает газета, Гламаздин и Харченко пытались выявить "уязвимое место" в "Северном потоке - 2". Они привлекли к этой работе "базирующиеся в Киеве аналитические центры, специализирующиеся на энергетической сфере". По сведениям издания, указанные лоббисты в 2018 году посчитали, что РФ не располагает судами, которые могут использоваться для укладки труб нужного диаметра. Они предположили, что наибольший эффект дадут рестрикции в отношении компаний, которые владеют такими судами-трубоукладчиками. Как констатирует газета, в итоге из-за угрозы санкций США швейцарская компания Allseas остановила соответствующие работы.

Расчет на новые рестрикции

The Wall Street Journal подчеркивает, что "итогом лоббистской деятельности украинцев и поддержки со стороны сенатора Теда Круза, а также других членов Конгресса США, скептически относящихся к России, стали с трудом принятые санкции, из-за которых год назад работы над "Северным потоком - 2" были приостановлены". "Теперь украинцы считают, что они близки к успеху", - отмечается в материале.

Лоббисты надеются на новые американские рестрикции, поясняет издание. Как стало известно ранее в этом месяце, представители обеих палат Конгресса США достигли договоренностей о том, что под расширенные санкции в отношении "Северного потока - 2", предусмотренные в проекте оборонного бюджета на следующий финансовый год (начался в стране 1 октября), могут попасть страховые и сертификационные компании, обслуживающие российские суда, которые завершают строительство газопровода.

Как полагает Гламаздин, "когда по этим санкциям, наконец, проголосуют и они приобретут силу закона, возможности продолжить строительство трубопровода не будет". По оценке издания, "обе стороны теперь торопятся, чтобы обойти друг друга". "Для завершения строительства трубопровода судно "Академик Черский" нужно переоборудовать для работы с трубами большего диаметра. Новые санкции, включенные в проект оборонного бюджета, вступят в силу к концу года, они предполагают меры против компаний, которые осуществят эти доработки, и фирм, которые будут страховать, тестировать, инспектировать и сертифицировать газопровод", - считают авторы статьи.

В ней отмечается, что в течение прошлого года американские официальные лица и некоторые законодатели в Конгрессе "внимательно следили за перемещением" судна "Академик Черский".

По сведениям издания, министр финансов США Стивен Мнучин первоначально не поддерживал введение санкций в отношении проекта "Северный поток - 2". Действующий президент США Дональд Трамп, напротив, на встречах с канцлером Германии Ангелой Меркель не раз "подвергал ее критике" в связи со строительством газопровода.

"Администрация [избранного президента США Джозефа] Байдена могла бы проявить более снисходительный подход. Учитывая, что данные санкции пользуются поддержкой обеих партий, для их отмены потребуется политический капитал", - говорится в материале.

О проекте

Проект "Северный поток - 2" предполагает прокладку двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени трубопровод завершен на 93%.

Оператор строительства Nord Stream 2 AG в субботу вечером заявил, что сооружение газовой магистрали возобновится в декабре после годичной паузы.