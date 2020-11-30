Австралия требует от КНР удалить твит с нападками на армию страны

ТАСС, 30 ноября. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон потребовал в понедельник от правительства Китая удалить из Twitter поддельную фотографию австралийского солдата, держащего нож у горла афганского ребенка. Об этом сообщила вещательная корпорация ABC.

Согласно ее данным, публикация была размещена на странице представителя МИД КНР Чжао Лицзяня. Моррисон отметил, что власти его страны связались с руководством Китая, а также с администрацией Twitter, чтобы добиться удаления изображения.

"Австралия ждет извинений от правительства Китая за размещение этой отвратительной публикации, а также требует ее немедленного удаления. Такой поступок в высшей степени возмутителен и ничем не может быть оправдан. Китайскому правительству должно быть стыдно за свои действия", - заявил премьер. "Бесспорно, в отношениях между Китаем и Австралией существует напряженность, но снимать ее нужно не таким способом", - добавил он.

Данные события разворачиваются на фоне расследования военных преступлений, совершенных австралийскими спецназовцами во время войны в Афганистане. 19 ноября судья штата Новый Южный Уэльс Пол Бреретон опубликовал доклад, в котором говорится о жестокости по отношению к безоружным людям и гражданским лицам со стороны военных. В документе содержатся обвинения в 39 убийствах и как минимум в двух случаях неоправданно жестокого обращения, выдвинутые против 25 действующих и бывших служащих, причем указывается, что ни одно из преступлений не было совершено в условиях боя или активных военных действий, а жертвы не являлись солдатами.

Командующий Вооруженными силами Австралии генерал Ангус Кэмпбелл принес извинения народу Афганистана и подчеркнул, что в австралийских войсках произойдут "значительные оперативные и организационные изменения". Воинские части и подразделения, упомянутые в докладе, будут реформированы или расформированы, а в отношении служащих командование примет "решение в индивидуальном порядке". Награды и звания, полученные рядом солдат и офицеров, служивших в Афганистане с 2007 по 2015 год, планируется аннулировать.

Кроме того, ранее корпорация ABC сообщила, что по меньшей мере 10 австралийских спецназовцев получили уведомления об увольнении, а дела еще 19 человек переданы в Федеральную полицию Австралии для уголовного расследования.