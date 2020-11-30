СМИ: на месте гибели иранского ученого обнаружены фрагменты израильского оружия

ТЕГЕРАН, 30 ноября. /ТАСС/. Фрагменты оружия израильского происхождения обнаружены на месте покушения на физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом сообщил в понедельник телеканал Press TV .

Фрагменты, обнаруженные на месте покушения, говорят о том, что для убийства ведущего иранского ученого-ядерщика использовалось израильское оружие, указано в сообщении иранского телеканала.

27 ноября агентство Fars сообщило о покушении на Фахризаде, который руководил центром исследований при министерстве обороны страны, в районе города Дамовенд (провинция Тегеран). Позже Минобороны подтвердило, что ученый был ранен и умер в больнице.

Убийство ученого

По данным Fars, ученый передвигался в бронированном автомобиле, но был убит из управляемого дистанционно автоматического оружия, когда вышел из машины. Ученый ехал со своей супругой из города Ростамкола (провинция Мазендеран на севере Ирана) в сторону Абсарда в провинции Тегеран. Его сопровождали три машины охраны. Первая машина эскорта выдвинулась вперед, чтобы проверить ситуацию на дорогое. После этого внимание Фахризаде привлекли звуки попадания пуль по автомобилю. Он вышел из машины, ошибочно приняв их за проблемы с двигателем.

По ученому был открыт огонь из автомобиля Nissan, который находился примерно в 150 метрах. При этом огонь велся из автоматического стрелкового оружия на дистанционном управлении. Затем Nissan был взорван. Самих организаторов покушения не месте не было.

По информации агентства, в ученого попали четыре пули. Кроме того, несколько пуль попало в телохранителя Фахризаде. Ученого оперативно доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти. Отмечается, что владелец автомобиля Nissan покинул Иран 29 октября.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в убийстве специалиста прослеживается след Израиля. По словам официального представителя комиссии национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента) Абольфазля Амуйи, покушение организовано израильскими спецслужбами с возможным привлечением разведок других стран.