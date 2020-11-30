Судебные власти Ирана сформируют рабочую группу для преследования убийц физика-ядерщика

ТЕГЕРАН, 30 ноября. /ТАСС/. Председатель Верховного суда Эбрахим Раиси распорядился сформировать специальную рабочую группу для разбирательства по вопросу убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом сообщает в понедельник агентство Клуб молодых журналистов .

"Генеральный прокурор в сотрудничестве с генеральным штабом вооруженных сил, судебной организацией при ВС, разведкой и службой безопасности сформирует специальную группу для судебного преследования исполнителей и организаторов убийства", - приводит агентство распоряжение Раиси.

27 ноября агентство Fars сообщило о покушении на Фахризаде, который руководил центром исследований при министерстве обороны страны, в районе города Дамовенд (провинция Тегеран). Позже Минобороны подтвердило, что ученый был ранен и умер в больнице.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в убийстве специалиста прослеживается след Израиля. По словам официального представителя комиссии национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента) Абольфазля Амуйи, покушение организовано израильскими спецслужбами с возможным привлечением разведок других стран.