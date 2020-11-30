В Совбезе Ирана заявили, что в стране знали о планировавшемся покушении на физика-ядерщика

ТЕГЕРАН, 30 ноября. /ТАСС/. Иранские власти обладали данными о возможном покушении на физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом заявил в понедельник секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани.

"В течение 20 лет враги пытались его убить. Но до этого момента им это не удавалось", - приводит его слова телерадиовещательная корпорация IRIB. Шамхани добавил, что "силы безопасности Ирана прогнозировали возможность такого действия".

По его словам, "разведка получала информацию, что Фахризаде является целью [для покушения], которое может произойти именно в том месте, где это случилось".

27 ноября агентство Fars сообщило о покушении на Фахризаде, который руководил центром исследований при министерстве обороны страны, в районе города Дамовенд (провинция Тегеран). Позже Минобороны подтвердило, что ученый был ранен и умер в больнице.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в убийстве специалиста прослеживается след Израиля. По словам официального представителя парламентской комиссии национальной безопасности и внешней политики Абольфазля Амуйи, покушение организовано израильскими спецслужбами с возможным привлечением разведок других стран.