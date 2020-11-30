МВД Белоруссии подтвердило применение спецсредств к участникам незаконных акций 29 ноября

МИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. МВД Белоруссии подтвердило применение спецсредств в отношении участников незаконных акций под названием "Марш соседей", которые прошли в воскресенье, 29 ноября. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram -канале.

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"Неоднократные законные требования граждане продолжали игнорировать. В частности, становились в "сцепку", грубо выражались в адрес сотрудников органов внутренних дел, оказывали им активное сопротивление, кричали, пищали, - сказано в сообщении. - В результате правоохранители были вынуждены применить спецсредства (несколько предупредительных выстрелов в воздух светошумовыми патронами, слезоточивый газ)".

Чемоданова также сообщила, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии в ходе несанкционированных воскресных акций задержали и выдворили в изоляторы временного содержания 313 человек.

"Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 313 человек. По фактам активного сопротивления сотрудникам органов внутренних дел, блокирования движения проводятся проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства", - проинформировала официальный представитель МВД республики.