QR-код Си Цзиньпина — решение проблемы путешествий во время пандемии?

Как указал китайский лидерв ходе онлайн-саммита Группы двадцати (G20), этот механизм будет реализован при помощи QR-кодов, а в его основе будет лежать взаимное признание странами и регионами мира результатов ПЦР-тестов на коронавирус.
Другими словами, результаты тестирования на COVID-19 и другие данные выезжающих за рубеж граждан будут загружены в единую систему. Как именно будет работать механизм, через какое приложение он будет реализован и кто будет заниматься разработкой данной системы, Си Цзиньпин не уточнил. Он лишь выразил надежду, что к механизму "присоединится как можно больше стран и регионов мира". Предложение вызвало волну откликов в мировой печати и соцсетях. Авторы увидели в китайской инициативе и ключ к решению реальной проблемы, и покушение на личные права и свободы.
Недоверие правозащитников и реакция МИД
Призыв Си Цзиньпина "закодировать" мир вызвал преимущественно негативную реакцию со стороны Запада. В частности, был поднят вопрос о защите персональных данных.
Исполнительный директор международной правозащитной организации Human Rights Watch Кеннет Рот написал в своем аккаунте в Twitter: "Остерегайтесь идеи китайского правительства создать систему глобальных QR-кодов". По словам Рота, "первоначальный акцент на здоровье может обернуться троянским конем", прикрывающим "более широкий политический мониторинг".
Разъясняя предложение Си Цзиньпина, официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь отметил, что "в настоящее время механизм находится на начальной стадии разработки". "В дальнейшем нам еще предстоит решить такие вопросы, как взаимное признание ["кодов здоровья"], использование и защита данных", — заверил дипломат. Он также напомнил, что ситуация с пандемией остается крайне серьезной, но в то же время добавил, что о "восстановлении производственных цепочек", и уж тем более "о возобновлении перемещений людей" забывать не нужно.
В свою очередь, директор Департамента международной экономики МИД Ван Сяолун заявил журналистам, что Китай уже ведет переговоры по поводу создания международного механизма "кодов здоровья" не только с "Большой двадцаткой", но и с другими странами и регионами. С какими именно, не уточнил.
А как дела в Поднебесной?
В условиях, когда пандемия продолжает свирепствовать повсюду в мире, в Китае, где раньше всех были выявлены случаи заражения COVID-19, в течение нескольких месяцев сохраняется стабильная эпидемиологическая ситуация, число зараженных редко превышает десяток человек в сутки, а население смогло вернуться к относительно привычной жизни. Число случаев заражения за все время пандемии в КНР по официальным данным не превысило 90 тыс., количество летальных исходов (4634) "законсервировалось" и не меняется около полугода.
Такая стабильность не была достигнута за один день. Китайские власти приложили значительные усилия, средства и ресурсы для победы над коронавирусом. Наряду с драконовскими, по мнению внешних наблюдателей, карантинными мерами властей значительную роль в успехе КНР сыграли дисциплинированность самих китайцев, их привычка к неукоснительному соблюдению санитарно-гигиенических нормативов и правил, разработанных властями, а также ряд технических новинок, задействованных правительством и медиками в борьбе с заразой.
Красный, желтый, зеленый
Не последнее место в этой системе мер, по оценкам местных экспертов, занимает тот самый "код здоровья", или, как его называют местные жители, "цзяньканбао". Китайские программисты начали работу над ним еще в феврале, когда пандемия только набирала обороты и еще казалась сугубо китайской проблемой. Программа реализована на базе популярного китайского мессенджера WeChat и платежной системы Alipay. Впервые она была в порядке эксперимента внедрена в восточной провинции Чжэцзян, а потом была распространена и в других регионах Китая.
Для того чтобы получить личный "код здоровья", необходимо зарегистрироваться в приложении, указав персональные данные, номер удостоверения личности, загрузить фотографию этого документа, а также предоставить информацию о своих перемещениях за последние две недели, после чего программа сама определит, были ли вы в опасных районах и имели ли контакты с заболевшими.
На основе полученных данных приложение автоматически генерирует персональный статус здоровья, который высвечивается на экране смартфона и может быть трех цветов: зеленый (гражданин не посещал районы с высоким уровнем эпидемиологической угрозы и не контактировал с потенциальными носителями коронавируса), желтый (человек может представлять потенциальную угрозу из-за своих поездок и контактов, ему необходимо провести неделю дома в качестве самоизоляции) и красный (гражданин посещал районы с высоким риском заражения или вступал в контакт с носителями вируса, ему следует пройти карантин в течение 14 дней и сдать ПЦР-тест на коронавирус). В последнем случае пользователь также получает автоматическое уведомление о необходимости информировать о своем состоянии власти и медицинские службы и ожидать их дальнейших указаний.
Ежедневно "код здоровья" автоматически обновляется и может изменить свой цвет. В настоящее время без предъявления "зеленого" статуса в Китае нельзя попасть в торговые центры и развлекательные заведения, сходить в музей или поужинать в ресторане. За контролем и проверкой "кодов здоровья" на входах в любые учреждения, апартаменты, общественные и культурные центры бдительно следят сотрудники охраны.
Что скрывает "код здоровья"?
В основу алгоритмов "кода здоровья" положен анализ информации о путешествиях владельца телефона по Китаю, его поездках на общественном транспорте, посещении ресторанов, кафе и других общественных мест, оплате покупок в магазинах. Для сбора этих сведений используются данные электронных платежей, а также та информация, которая считывается при сканировании висящих повсюду QR-кодов.
Неважно, куда вы направляетесь, в кинотеатр или в парк на прогулку на свежем воздухе, при входе вас попросят отсканировать QR-код. Эта информация автоматически пополнит список ваших перемещений и будет учтена при следующем обновлении личного статуса здоровья.
Если в одно время с вами в кинотеатре находился носитель COVID, то, скорее всего, вам придется сдать тест на коронавирус и отправиться на карантин. Ведь при входе в кинозал вас заставили отсканировать размещенный там QR-код, либо же вы просто приобрели попкорн при помощи электронного платежа. Программа учтет эти данные.
Трудности перевода
На начальном этапе повсеместного внедрения "кода здоровья" власти Китая столкнулись с трудностями регистрации иностранцев — программа не распознавала номер и фото паспорта, а также отказывалась принимать имена, написанные латиницей, и требовала фамилии иероглифами. Это создавало определенные трудности для тех иностранцев, кого пандемия застала в Поднебесной. Без заветного "зеленого" кода граждан других государств частенько не пускали в общественные места.
Со временем китайские разработчики "подкрутили" "код здоровья", добавив интерфейс на английском языке, что позволило "закодировать" проживающих в Поднебесной граждан других стран.
Вопрос доверия и новая реальность
Эксперты отмечают, что в Китае система "кода здоровья" уже доказала свою эффективность, в частности, в ходе борьбы с локальными вспышками коронавируса. Например, в июне, когда на крупнейшем оптовом рынке Пекина "Синьфади" были выявлены случаи заражения COVID-19, именно "цзяньканбао" позволил выявить не только тех сотрудников маркета, кто контактировал с зараженными, но и покупателей, которые совершали покупки на рынке в течение определенного периода времени. Локальную вспышку вскоре удалось подавить, и китайская столица довольно быстро вернулась к привычной — пусть с некоторыми ограничениями — повседневной жизни.
Готовы ли другие страны и регионы мира пойти по китайскому пути и примкнуть к системе глобальных QR-кодов — вопрос непростой. Нужно учитывать кросс-культурные различия, разницу в менталитете, степень технической подготовленности разных народов и их "дружбы" с гаджетами, готовности четко выполнять указания властей и, наконец, дисциплинированности.
Ряд экспертов поднимают вопрос доверия, а точнее его дефицита. Готовы ли некоторые страны примкнуть к международному механизму "кодов здоровья", когда в двусторонних отношениях есть нерешенные вопросы? Готов ли сам Китай открыть двери другим странам в то время, когда за рубежом ежедневно выявляют десятки тысяч заразившихся, а в КНР действуют жесткие меры в отношении всех прибывающих из-за границы, будь то граждане КНР или иностранцы?
Создание условий для возобновления международных поездок — задача не из простых. Успешное использование "кода здоровья" в Китае подтвердило, что в деле борьбы с вирусом все средства, в том числе и технические, не только хороши, но и необходимы. Как признают сами китайцы, сейчас уже никто не задается вопросом, нужна ли данная программа. Все воспринимают ее как часть новой реальности.
Зоя Русинова, Пекин