QR-код Си Цзиньпина — решение проблемы путешествий во время пандемии?

Как указал китайский лидерв ходе онлайн-саммита Группы двадцати (G20), этот механизм будет реализован при помощи QR-кодов, а в его основе будет лежать взаимное признание странами и регионами мира результатов ПЦР-тестов на коронавирус.

Другими словами, результаты тестирования на COVID-19 и другие данные выезжающих за рубеж граждан будут загружены в единую систему. Как именно будет работать механизм, через какое приложение он будет реализован и кто будет заниматься разработкой данной системы, Си Цзиньпин не уточнил. Он лишь выразил надежду, что к механизму "присоединится как можно больше стран и регионов мира". Предложение вызвало волну откликов в мировой печати и соцсетях. Авторы увидели в китайской инициативе и ключ к решению реальной проблемы, и покушение на личные права и свободы.

Недоверие правозащитников и реакция МИД

Призыв Си Цзиньпина "закодировать" мир вызвал преимущественно негативную реакцию со стороны Запада. В частности, был поднят вопрос о защите персональных данных.

Исполнительный директор международной правозащитной организации Human Rights Watch Кеннет Рот написал в своем аккаунте в Twitter: "Остерегайтесь идеи китайского правительства создать систему глобальных QR-кодов". По словам Рота, "первоначальный акцент на здоровье может обернуться троянским конем", прикрывающим "более широкий политический мониторинг".

Разъясняя предложение Си Цзиньпина, официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь отметил, что "в настоящее время механизм находится на начальной стадии разработки". "В дальнейшем нам еще предстоит решить такие вопросы, как взаимное признание ["кодов здоровья"], использование и защита данных", — заверил дипломат. Он также напомнил, что ситуация с пандемией остается крайне серьезной, но в то же время добавил, что о "восстановлении производственных цепочек", и уж тем более "о возобновлении перемещений людей" забывать не нужно.

В свою очередь, директор Департамента международной экономики МИД Ван Сяолун заявил журналистам, что Китай уже ведет переговоры по поводу создания международного механизма "кодов здоровья" не только с "Большой двадцаткой", но и с другими странами и регионами. С какими именно, не уточнил.

А как дела в Поднебесной?

В условиях, когда пандемия продолжает свирепствовать повсюду в мире, в Китае, где раньше всех были выявлены случаи заражения COVID-19, в течение нескольких месяцев сохраняется стабильная эпидемиологическая ситуация, число зараженных редко превышает десяток человек в сутки, а население смогло вернуться к относительно привычной жизни. Число случаев заражения за все время пандемии в КНР по официальным данным не превысило 90 тыс., количество летальных исходов (4634) "законсервировалось" и не меняется около полугода.

Такая стабильность не была достигнута за один день. Китайские власти приложили значительные усилия, средства и ресурсы для победы над коронавирусом. Наряду с драконовскими, по мнению внешних наблюдателей, карантинными мерами властей значительную роль в успехе КНР сыграли дисциплинированность самих китайцев, их привычка к неукоснительному соблюдению санитарно-гигиенических нормативов и правил, разработанных властями, а также ряд технических новинок, задействованных правительством и медиками в борьбе с заразой.

Красный, желтый, зеленый

Не последнее место в этой системе мер, по оценкам местных экспертов, занимает тот самый "код здоровья", или, как его называют местные жители, "цзяньканбао". Китайские программисты начали работу над ним еще в феврале, когда пандемия только набирала обороты и еще казалась сугубо китайской проблемой. Программа реализована на базе популярного китайского мессенджера WeChat и платежной системы Alipay. Впервые она была в порядке эксперимента внедрена в восточной провинции Чжэцзян, а потом была распространена и в других регионах Китая.