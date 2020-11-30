Санду заявила, что будет работать над укреплением отношений с Россией

КИШИНЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Избранный президент Молдавии, глава Партии действия и солидарности Майя Санду будет работать над укреплением отношений республики с Россией. Об этом она заявила на пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопросы журналистов.

"Я хочу, чтобы у нас были хорошие отношения с Россией. Большинство наших граждан хочет, чтобы мы сблизили нашу страну с ЕС, в то же время большинство хотят, чтобы у нашей страны были хорошие отношения с Россией. И я буду работать над тем, чтобы реализовать их желания", - сказала она.