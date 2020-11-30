Санду: законность получения Молдавией статуса наблюдателя в ЕАЭС необходимо уточнить

КИШИНЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Избранный президент Молдавии, глава Партии действия и солидарности Майя Санду заявила, что процедуру получения республикой статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) необходимо проверить на законность.

"Что касается статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе, то здесь нет уверенности, что все процедуры были соблюдены при утверждении этого решения [с молдавской стороны]. Мы должны прояснить это с главой МИД после моего вступления в должность", - сказала Санду на пресс-конференции в понедельник, комментируя взаимоотношения с ЕАЭС, в котором республика получила в 2018 году статус наблюдателя по инициативе действующего президента Игоря Додона.

Санду дала понять, что не считает необходимым продолжать политику действующего президента по укреплению отношений с этой организацией. "Республика Молдова является частью договора о свободной торговле в рамках СНГ. <...> В рамках этого соглашения единственной страной, с которой у нас, к сожалению, есть сложности в сфере торговли, - это Российская Федерация. И мы думаем, что эти вопросы можем и должны решать на двусторонней основе", - отметила действующий президент.

Срок президентских полномочий Додона истекает 23 декабря. К этому времени ожидается вступление в должность Санду, которая была признана Центральной избирательной комиссией победителем второго тура президентских выборов 15 ноября. Итоги выборов и мандат нового президента предстоит подтвердить Конституционному суду Молдавии.