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Межправсовет ЕАЭС пройдет 4 декабря в онлайн-формате

Ранее межправсовет ЕАЭС планировали провести очно в Москве

ТАСС, 30 ноября. Межправительственный совет Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдет 4 декабря в режиме видеоконференцсвязи. Об этом сообщила помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина на свой странице в Facebook.

"4 декабря состоится заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств, но не в очном формате, как планировалось ранее, а в режиме видеоконференцсвязи", - написала она.

Ранее межправсовет ЕАЭС планировалось провести очно в Москве. Малкина сообщала, что в рамках межправсовета будут обсуждаться вопросы стратегии до 2025 года, утверждения перечней изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза, подлежащих устранению в 2021-2022 годах, а также обеспечение функционирования единого рынка услуг в сфере строительства.

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