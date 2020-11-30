В ОЗХО заявили, что продолжают подготовку визита экспертов в РФ по инциденту с Навальным

ГААГА, 30 ноября. /ТАСС/. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) продолжает работу по подготовке визита своих специалистов в РФ для взаимодействия с российскими экспертами по инциденту с Алексеем Навальным. Об этом сообщил в понедельник глава организации Фернандо Ариас, выступая на 25-й сессии Конференции государств - участников ОЗХО.

Он напомнил, что в начале октября "получил просьбу от РФ об организации визита в рамках процесса оказания технической помощи" по инциденту с Навальным. "Технический секретариат ОЗХО и Россия в настоящее время совместно рассматривают все правовые, технические и оперативно-логистические параметры для проведения данного визита", - отметил гендиректор. При этом возможные даты визита Ариас не назвал.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, после того как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было. Он подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией.