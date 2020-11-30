Санду заявила, что ее инаугурация состоится 24 декабря

Что мы знаем о первой женщине на посту президента Молдавии Майе Санду

Курс на Европу. Что мы знаем о первой женщине на посту президента Молдавии Майе Санду

"Церемония инаугурации пройдет 24 декабря в здании Дворца республики. К сожалению, из-за пандемии число участников будет ограничено", - сказала Санду на пресс-конференции в понедельник.

Она сообщила, что пока не решила, переедет ли в президентскую резиденцию в Кондрице в пригороде Кишинева. "Мы поедем туда, посмотрим и решим, как можно эту резиденцию использовать на благо страны", - уточнила Санду. По ее словам, на посту главы государства она намерена оптимизировать затраты администрации президента.

Избранный президент сообщила, что в первые недели после ее инаугурации в Молдавию, как ожидается, приедет с визитом президент Румынии Клаус Йоханнис. Также, по ее словам, ведутся переговоры о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Пока еще нет ясности о ее сроках, но я буду рада поехать в Киев, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским развитие украинско-молдавских отношений", - сказала Санду.

Срок полномочий действующего президента Игоря Додона истекает 23 декабря. Санду была признана Центральной избирательной комиссией победителем второго тура президентских выборов, который состоялся 15 ноября. Итоги выборов и мандат нового президента предстоит подтвердить Конституционному суду Молдавии.