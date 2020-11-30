В ЕС намерены утвердить аналог "акта Магнитского"

БРЮССЕЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Аналогичный американскому "акту Магнитского" санкционный режим будет утвержден Евросоюзом в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам в понедельник представитель Еврокомиссии (ЕК).

"Мы ждем, на данный момент он обсуждается в Совете ЕС. Делается все возможное, чтобы он был утвержден в ближайшее время", - сказал он.

О разработке в ЕС европейского "акта Магнитского заявила" в сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Акт "О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" был принят Конгрессом США и подписан являвшимся на тот момент американским президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Закон предусматривает применение односторонних санкций в отношении должностных лиц России, виновных, с точки зрения США, в нарушении прав человека на родине. В декабре 2016 года Сенат Конгресса принял законопроект, предусматривающий возможность распространения действия "закона Магнитского" на другие страны, а не только на Россию.

Впоследствии "законы Магнитского" были приняты также в Канаде, Латвии, Литве и Эстонии, а соответствующие законопроекты рассматриваются еще в нескольких странах.